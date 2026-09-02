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Наука и Техника

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Т-34 глазами противника: что немцы поняли осенью 1941 года

Т-34 глазами противника: что немцы поняли осенью 1941 года

Когда речь заходит о первых годах Великой Отечественной войны, часто вспоминают техническое превосходство советского Т-34.

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