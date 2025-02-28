Психолог раскрыла частые проблемы вернувшихся с СВО россиян

Генеральный директор НМИЦ ПН имени В. П. Сербского Минздрава Светлана Шпорт раскрыла, с какими проблемами чаще всего обращаются за психологической помощью бойцы специальной военной операции (СВО) на Украине.
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