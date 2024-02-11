Жила в машине и бедствовала: стала известна причина смерти звезды сериала «Дикая Роза»

Актриса Рената Флорес ушла из жизни 9 февраля Фото: архив редакции О том, что звезда сериала «Дикая Роза» умерла еще 9 февраля, многочисленные поклонники телесаги узнали только спустя два дня, когда об этом сообщил в социальных сетях актер, режиссер и продюсер Хорхе Ортис де Пинедо.