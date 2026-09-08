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Europe's Von der Leyen Wants To Put Private Bank Deposits Under State Direction

Europe's Von der Leyen Wants To Put Private Bank Deposits Under State Direction Submitted by Thomas Kolbe How will we deal with private property in Europe in the future? A highly complex debate follows from this question, one that European Commission President Ursula von der Leyen interpreted in her own very particular way on Friday.

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