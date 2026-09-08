Europe's Von der Leyen Wants To Put Private Bank Deposits Under State Direction Submitted by Thomas Kolbe How will we deal with private property in Europe in the future? A highly complex debate follows from this question, one that European Commission President Ursula von der Leyen interpreted in her own very particular way on Friday.
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