Председатель СК России поручил представить доклад в связи с публикацией о нарушении прав ветерана боевых действий в Республике Башкортостан

Внимание Председателя Следственного комитета Российской Федерации обращено на сюжет о притеснениях и попытках присвоения имущества со стороны этнической диаспоры, с которыми столкнулся ветеран боевых действий, проживающий в Республике Башкортостан, куда он прибыл в 2014 году для прохождения лечения после ранения, полученного на территории Донецкой Народной Республики.