Мбаппе прокомментировал критику и важность результативности для команды

Нападающий мадридского «Реала» Килиан Мбаппе прокомментировал обсуждения, касающиеся его оборонительной работы и пробегаемой дистанции во время матчей.
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