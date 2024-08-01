6 крутых видеоигр детства 90-х и 00-х, которые запрещали родители

ГеймингБольше по теме 90-е годы в России, да и на всем постсоветском пространстве стали эпохой расцвета игр на персональных компьютерах от ZX Spectrum и до IBM с первыми Pentium, а также на различных консолях как Dendy, Sega, PlayStation и др.
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