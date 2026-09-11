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Анатомия бизнеса

1 подписчик

Почему сейчас мало просто купить квартиру и ждать

Инвестиции в недвижимость в 2026 году стали сложнее. И мне, если честно, это даже нравится.

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