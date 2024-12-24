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Блокировка WhatsApp в России: защита национальных интересов или ограничение свободы общения?

Блокировка WhatsApp в России: защита национальных интересов или ограничение свободы общения?

Блокировка WhatsApp в России: защита национальных интересов или ограничение свободы общения? Ирина Валькова19 декабря 2024 года стало важной вехой в судьбе одного из самых популярных мессенджеров в России — WhatsApp.

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