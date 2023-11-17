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Футболист "Краснодара" Кокшаров : Холанд должен был выиграть "Золотой мяч"

Футболист "Краснодара" Кокшаров : Холанд должен был выиграть "Золотой мяч"

Нападающий "Краснодара" и молодежной сборной России Александр Кокшаров заявил, что "Золотой мяч" в 2023 году должен был выиграть форвард "Манчестер Сити" Эрлинг Холанд, а на аргентинец Лионель Месси, передают "Известия".

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