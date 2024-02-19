Петербургское проектно-конструкторское бюро возглавил топ-менеджер «Ростеха»

Ранее Бедняков покинул пост исполнительного директора уральского предприятия. Базирующееся на территории Кировского завода АО «ПКБ „Автоматика“» с конца января возглавляет известный как топ-менеджер «Уралтрансмаша» Николай Бедняков.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии