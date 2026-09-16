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Царьград

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Кая Каллас: Евросоюз выделил Украине помощь на €220 млрд

Кая Каллас: Евросоюз выделил Украине помощь на €220 млрд

Глава дипломатии ЕС Кая Каллас сообщила, что объем помощи Украине от Евросоюза превысил €220 млрд, включая €78 млрд на военную поддержку.

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