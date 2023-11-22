Зеленский позвал нового президента Аргентины в гости «послать мощный сигнал»

Президент Украины Владимир Зеленский в своем ежевечернем обращении в среду, 22 ноября, сообщил, что провел в телефонный разговор с новоизбранным президентом Аргентины Хавьером Милеем и пригласил его посетить с визитом Киев «послать мощный политический сигнал», – сообщают украинские СМИ.
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