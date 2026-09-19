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5koleso.ru

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Suzuki Jimny превратил в американский внедорожник: Beas+L «косплеит» Chevrolet K5 Blazer

Новый Beas+L создан японским ателье Cal’s Motor, которое развивает компания Alpine Style. Автомобиль разрабатывался в стиле американских внедорожников Chevrolet.

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