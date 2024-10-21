Почти 20 человек заразились сальмонеллезом в детском саду в Павловске

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 21 октября, ФедералПресс. Сотрудники петербургского Роспотребнадзора сообщили о проведении санитарно-эпидемиологического расследования в связи с регистрацией очага сальмонеллы в детском саду.
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