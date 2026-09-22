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Медицина будущего: как врачи будут бороться со старением и искусственным интеллектом

Медицина в России стоит перед серьезными вызовами: средний возраст врачей уже составляет 44,5 года, а к 2030-му дефицит медицинских кадров достигнет 11 миллионов человек по данным Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

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