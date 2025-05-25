Александр Семченко: Обмен пленными – украинцев меняют на украинцев

Какую цену платят граждане Украины за свою правду о войне? Что означает срок по ст. 436-2 УК для свободы слова в Украине? Какой смысл в обмене украинцев на украинцев в контексте текущего конфликта? На фотографии — граждане Украины Иван Мартыщук и Пётр Гресько.