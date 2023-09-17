Суровикин может возродить «Вагнер» в Африке, и Запад останется ни с чем

ЧуВаКи Вагнера обязаны продолжать свою работу особенно в Африке. То что они успели в Африке , это мечта и хорошее будущее для России в успешной работе там.

ВТ

Врам Тавризов

Суровикин это гос человек, разговоры и дела ведёт от лица РФ За свою работу не будет брать нефти (как в Сирии) или золотом (как в ЦАР) как некоторые частные товарищи По моему разумению, в родной стране я герой, и то перед главным а при мировом противостоянии - бельмо в нашем глазу со всякими неприятными определениями ( в свой, а не гос карман и т п) А у Суровикина будет т другой объём присутствия в Африке ВСЕГО что надо