Генерал «Армагеддон» замечен в Алжире, рядом Мали и Нигер Лучшие кадры Минобороны РФ, ранее курировавшие «Вагнер», либо контактировавшие с группой, замечены в Африке.
Суровикин может возродить «Вагнер» в Африке, и Запад останется ни с чем
Комментарии
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ВЖ
Ванька Жуков
Неплохо было бы продолжить начатое СССР в деле деколонизации Африки и припомнить им невольничьи пароходы с рабами. В этом мы братья, если вспомнить исторические угоны славян в полон, невольничьи рынки Средиземноморья, Кавказа, Крыма.
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15 час.
фарид сабиров
ЧуВаКи Вагнера обязаны продолжать свою работу особенно в Африке. То что они успели в Африке , это мечта и хорошее будущее для России в успешной работе там.
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14 час.
ВТ
Врам Тавризов
Суровикин это гос человек, разговоры и дела ведёт от лица РФ За свою работу не будет брать нефти (как в Сирии) или золотом (как в ЦАР) как некоторые частные товарищи По моему разумению, в родной стране я герой, и то перед главным а при мировом противостоянии - бельмо в нашем глазу со всякими неприятными определениями ( в свой, а не гос карман и т п) А у Суровикина будет т другой объём присутствия в Африке ВСЕГО что надо
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13 час.
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