О способах борьбы с колорадским жуком я знаю практически все

Я знаю практически все, что нужно знать о том, как бороться с колорадскими жуками. Картошки в Краснодарском крае больше, чем где-либо еще: ее выращивают даже в палисадниках, зима теплая, весна приходит рано.
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