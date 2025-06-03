Зеленский не уважает Трампа: заявления ирландского журналиста о конфликте

Ирландский журналист Чей Боуз обвинил Владимира Зеленского в отсутствии уважения к Дональду Трампу. Эти слова стали ответом на заявление Майка Флинна о том, что Зеленский оскорбил Трампа после атак ВСУ на русские аэродромы.