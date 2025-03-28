Россияне рассказали о влиянии внешности на карьеру и повседневную жизнь

Россияне по-разному оценивают влияние внешности на карьеру и повседневную жизнь. Так, среди опрошенных лишь 20% считают профессионализм главным фактором карьерного успеха, не связывая его с внешним видом.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии