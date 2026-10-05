Возбуждено уголовное дело: в Тверской области осквернили Ржевский мемориал

Уголовное дело было возбуждено после осквернения Ржевского мемориала в Тверской области. Об этом сообщила пресс-служба Следственного комитета по региону в своем Telegram-канале.
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