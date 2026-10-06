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Врач Лишин рекомендовал отложить прививку на две недели после тяжелой инфекции

Врач Лишин рекомендовал отложить прививку на две недели после тяжелой инфекции

После тяжелого ОРВИ, гриппа или другой инфекции желательно подождать около двух недель до прививки. Срок зависит от тяжести болезни, рассказал врач-терапевт Виктор Лишин, сообщает Zvezdanews .

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