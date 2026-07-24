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Политнавигатор

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Экс-комбриг: ВСУшников избивают в подвалах, заставляя оформить на себя кредиты

Украинская армия тотально погрязла в коррупции даже на низовом уровне.  Об этом в эфире видеоблога ProUA заявил экс-комбриг 53-й бригады ВСУ Анатолий Козел («Купол»), передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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