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Суперъяхта российского миллиардера в очередной раз остановилась во Владивостоке

Суперъяхта российского миллиардера в очередной раз остановилась во Владивостоке

Многомиллионная яхта «Nord» олигарха Алексея Мордашова в очередной раз остановилась во Владивостоке. Ранее судно, принадлежащее генеральному директору ПАО «Северсталь», много раз перемещалось между Владивостоком и портами других стран, сообщает PRIMPRESS.

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