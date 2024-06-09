Суперъяхта российского миллиардера в очередной раз остановилась во Владивостоке

Многомиллионная яхта «Nord» олигарха Алексея Мордашова в очередной раз остановилась во Владивостоке. Ранее судно, принадлежащее генеральному директору ПАО «Северсталь», много раз перемещалось между Владивостоком и портами других стран, сообщает PRIMPRESS.
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