Сноб
ГлавнаяБлог
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ОпросыОпросыБлогерыБлогерыПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Сноб

105 подписчиков

В Подмосковье врачи спасли женщину после укуса гадюки

В Подмосковье врачи спасли женщину после укуса гадюки

Врачи Раменской больницы оказали помощь женщине, которую во время пребывания на даче укусила гадюка. После четырёх дней лечения пациентку выписали под амбулаторное наблюдение, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии