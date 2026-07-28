В Подмосковье врачи спасли женщину после укуса гадюки

Врачи Раменской больницы оказали помощь женщине, которую во время пребывания на даче укусила гадюка. После четырёх дней лечения пациентку выписали под амбулаторное наблюдение, сообщили в министерстве здравоохранения Московской области.
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