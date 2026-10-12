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В полиции Токио появится отдел по расследованию ДТП с участием беспилотных авто

В полиции Токио появится отдел по расследованию ДТП с участием беспилотных авто

Управление полиции Токио создаст отдел, который будет заниматься расследованием и предотвращением аварий с участием беспилотных автомобилей.

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