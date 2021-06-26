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Лукашенко придумал нестандартный способ мести Литве

Лукашенко придумал нестандартный способ мести Литве

Похоже, Белоруссия нашла новый – и весьма неожиданный – способ давления на своих главных противников, ЕС в целом и Литву в частности.

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В К
Столько писанины, что даже трудно уловить суть, да если честно, даже читать не хочется, хотя тема интересная. Автор, свои мысли нужно излагать лаконичнее!
Александр Донигевич
Я НЕ дочитал -- НУДНО.
Владимр Семкин
суть надо мигрантов со всех старн выкидывать на Запад.
Владимир Витковский
Зачем? Толерантность должна быть у прибалтов, они должны научиться облизывать обувь мигрантов, за русофобию нужно дорого платить !!!
Людмила Боченкова
а в прибалтику просто прекрасно там население давно разбежалось в разные стороны !пусть принимаюр наркоманов из стран ближнего востока !батька молодец всех мигрантов в ес!!!!
В К
Солидарен!
Вячеслав Михайлов
Идея ясна. Открой Батька ворота полностью. Пусть Запад со своими подданными захлебнутся от этой нечисти.
Александр Полонский
молодец батька! с такими тварями не благодарными только так и нужно.
Alex Немо
А Лука то здесь причем? Не он же разбомбил Ирак в каменный век. Вот пусть и выставляют претензии тому кто это сделал. Хотя нет, это же натовцы и разбомбили Ирак. Ой как неудобно получилось то, самим себе счет не выставишь, потому и нашли крайнего...
Сергей Цуканов
Привет , всем . НЕМО , сам , то ПОНЯЛ что НАТЫКАЛ - ЧУДАК ?
Сергей Цуканов
ИЗВИНИТЕ , МЕНЯ - ИНОГДА , УДИВЛЯЕТ . . . БЫВАЮТ , ПИСАКИ . . . НИ , ЛОГИКИ , НИ , СМЫСЛА - "БАРАНЫ " ? ? ?
Житель Земли Макаренков
Самокритика- дело хорошее!
Алексей
Ну а с чего Луке мешать наплыву мигрантов в европу? То что они туда прутся не его вина. У себя ему что-ли их держать? А зачем ему это?
Александр Анпилогов
"Агне Билотайте возложила ответственность за инцидент непосредственно на Лукашенко" - с какой стати? Лукашенко, в отличии от Меркель, не заявлял о своей поддержке мигрантам! И не звал их ни к себе, ни в Европу! Почему он должен решать за вас ваши проблемы, да ещё и при том, что вы (ЕС и их слуги) вводите против Белоруссии санкции!
Борис Осипов
Так и надо делать...
Анатолий ashkourin
Гадить нравится,а нюхать не хочется.
Житель Земли Макаренков
Больше мигрантов , чёрных и разных!!!

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