Названа возможная причина столкновения пассажирского самолёта и вертолёта в США

Авария с участием двух воздушных судов произошла в районе аэропорта Рональда Рейгана в Вашингтоне.Ошибка диспетчера могла стать причиной столкновения пассажирского самолёта и военного вертолёта в районе аэропорта Рональда Рейгана над столицей США.
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