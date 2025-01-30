Названа возможная причина столкновения пассажирского самолёта и вертолёта в США

Авария с участием двух воздушных судов произошла в районе аэропорта Рональда Рейгана в Вашингтоне.Ошибка диспетчера могла стать причиной столкновения пассажирского самолёта и военного вертолёта в районе аэропорта Рональда Рейгана над столицей США.