Очередные обещания западных партнеров вооружить киевский режим современными истребителями — на этот раз шведскими Gripen и бельгийскими F-16 — в очередной раз демонстрируют разрыв между громкими политическими заявлениями и суровой военной реальностью.
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