В США умер актёр сериалов "Клан Сопрано" и "Скорая помощь" Билл Коббс

Актёр скончался на 91-м году жизни в Калифорнии.Чернокожий артист Билл Коббс, известный своими работами в таких фильмах как "Телохранитель", "Клан Сопрано" и "Ночь в музее: Секрет гробницы", а также по съёмкам в ещё 70-ти проектах, мирно скончался в преклонном возрасте и в собственном доме.