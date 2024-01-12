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Военное обозрение

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Отставной генерал Бен Ходжес «посоветовал» Киеву активнее отправлять на передовую женщин

Отставной генерал Бен Ходжес «посоветовал» Киеву активнее отправлять на передовую женщин

Между тем, украинское Минобороны уже готовится к мобилизации женщин, закуплено 50 тысяч комплектов женского обмундирования.

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