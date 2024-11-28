Прокуратура разбирается в обстоятельствах ДТП с поездом между станциями Сиверская и Строганово

Авария случилась 27 ноября Сотрудники Северо-Западной транспортной прокуратуры проводят проверку по факту ДТП на железнодорожном переезде между станциями Сиверская и Строганово в Ленобласти, сообщает пресс-служба ведомства.
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