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Тебас о Винисиусе: «Он лидер в борьбе с расизмом. Мы следим за ним во всех матчах и подаем жалобы, когда его оскорбляют. Испания и Ла Лига не расистские»

«Он правильно делает, что возглавляет борьбу с расизмом. Он говорит, что Испания не является расистской страной.

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