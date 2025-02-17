«Купол-Н»: наземный эшелон поражения орбитальной инфраструктуры противника Изображение иллюстративное, создано неизвестным автором на базе изображения Командно-измерительной системы «Фазан», предназначенной для управления космическими аппаратами ближнего и среднего космоса, находящихся на эллиптических, круговых и стационарных орбитахНедавно в материале Возможность функционального подавления спутников противника для исключения ударов в глубину территории России мы рассмотрели, что обеспечить.