В Магадане спасли 7-месячную девочку, оставленную в общежитии

Управление МВД России по Магаданской области поделилось информацией о том, что в Магадане сотрудникам правоохранительных органов удалось проникнуть в помещение общежития и спасти семимесячную девочку, оставленную без присмотра.
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