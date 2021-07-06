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Салихова заявила, что Лёв никогда не пойдет в сборную России

Салихова заявила, что Лёв никогда не пойдет в сборную России

Зарема Салихова, жена владельца московского "Спартака" Леонида Федуна, прокомментировала информацию о том, что сборную России могут возглавить экс-тренер сборной Германии Йоахим Лёв или наставник национальной команды Швейцарии Владимир Петкович.

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