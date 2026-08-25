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ВС России уничтожили замаскированный пункт "Птиц Мадьяра" под Херсоном

ВС России уничтожили замаскированный пункт "Птиц Мадьяра" под Херсоном

Расчёт войск беспилотных систем группировки "Днепр" выследил и уничтожил под Херсоном бронеавтомобиль с боеприпасами и замаскированный пункт подразделения Вооружённых сил Украины "Птицы Мадьяра" вместе с личным составом противника.

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