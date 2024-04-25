Команда «ОДК-Пермские моторы» стала лидером полуфинала конкурса «Кибердром.2024»

Фото: Объединенная двигателестроительная корпорация Команда «Авиа-ПМ», в которую вошли сотрудники предприятия «ОДК-Пермские моторы» Объединенной двигателестроительной корпорации стала лидером полуфинала VI Всероссийского конкурса «Кибердром.
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