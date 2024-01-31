Квантовая запутанность, программирование, нобелевская премия по физике 2022 г. и наше будущее

В 2022 году Нобелевская премия по физике была присуждена команде из трех ученых: Алана Аспе, Джона Краузера и Антона Цайлингера за работу в области квантовой запутанности, давшую толчок развитию квантовой информатики.
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