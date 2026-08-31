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FiNE NEWS

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В Киеве произошли пожары на складских объектах после ночных воздушных тревог

В ночь на 31 августа в Киеве несколько часов длилась воздушная тревога, после чего в Подольском и Голосеевском районах города возникли крупные пожары на складских объектах.

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