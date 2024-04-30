Девушка попала в больницу после столкновения электросамокатов в Москве

ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин Два электросамоката столкнулись в ЦПКиО имени Горького в Москве. В результате, несовершеннолетняя девушка госпитализирована с различными травмами, сообщил во вторник, 30 апреля, источник РЕН ТВ.
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