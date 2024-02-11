Трамп заявил, что будет «поощрять» РФ атаковать страны НАТО

Бывший американский лидер Дональд Трамп пообещал, что в случае нового избрания президентом будет «поощрять» российские удары по станам Североатлантического альянса, которые не выполнили свои финансовые обязательства.
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