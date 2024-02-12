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ФХР осудила юниорскую сборную за их поведение после финала в Минске

ФХР осудила юниорскую сборную за их поведение после финала в Минске

Федерация хоккея России (ФХР) выразила своё неодобрение по поводу отказа российской юниорской сборной принять награды на «Кубке будущего» в Минске после поражения в финале у хозяев турнира со счётом 5:6 в овертайме.

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