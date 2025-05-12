«Это нужно живым»: Магдеев подвел итоги празднования Дня Победы в Набережных Челнах

Автор: Эльза Кузнецова Торжественные мероприятия ко Дню Победы в Набережных Челнах прошли на высоком уровне – организованно, с глубоким уважением к памяти героев Великой Отечественной войны и с активным участием молодежи.
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