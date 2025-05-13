Какая погода ждет Москву на неделе: дожди и сильный ветер обрушатся на столицу

На Московский регион прольются обильные осадки. Согласно прогнозу главного специалиста информационного агентства "Метеоновости" Татьяны Поздняковой, дождливая погода продлится в столичном регионе до конца текущей недели.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии