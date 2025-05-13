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Какая погода ждет Москву на неделе: дожди и сильный ветер обрушатся на столицу

Какая погода ждет Москву на неделе: дожди и сильный ветер обрушатся на столицу

На Московский регион прольются обильные осадки. Согласно прогнозу главного специалиста информационного агентства "Метеоновости" Татьяны Поздняковой, дождливая погода продлится в столичном регионе до конца текущей недели.

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