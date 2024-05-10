Ученые РАН: землетрясения напрямую влияют на ледники в Арктике

Специалисты Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики им. Лаверова Уральского отделения РАН выявили связь между сейсмическими процессами и ледовой обстановкой в арктическом регионе.
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