Премия за выдающиеся достижения: как чиновники превращают городской бюджет в личный карман

M_Tatiana_V

Ну, он же нашел вполне себе законное основание чтобы выписать эту премию. И, конечно, он не один такой. Просто не повезло, засветился. Наверняка за счет какой-то экономии, т.е. в городскую инфраструктуру недовложили и умудрились отчитаться что с этим все о'кей. Надо выявлять в нормативно-правовых документах лазейки позволяющие творить такой волюнтаризм за счет налогоплательщиков и отменять, отменять, отменять.