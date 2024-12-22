В преддверии Нового года, когда все мы готовимся к праздникам, вспоминаем о добрых делах и, конечно, мечтаем о подарках, некоторые наши уважаемые чиновники решают сделать себе самый щедрый подарок — премию.
Премия за выдающиеся достижения: как чиновники превращают городской бюджет в личный карман
Комментарии
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Ирина Лодяновa
Этот в маленьком городке лимон себе назначил,а крупных тогда сколько же ?
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11 час.
Valeriy Shershkov
царские поданные под защитой царя ... власть олигархическая, в их кругу свои законы ...
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10 час.
M_Tatiana_V
Ну, он же нашел вполне себе законное основание чтобы выписать эту премию. И, конечно, он не один такой. Просто не повезло, засветился. Наверняка за счет какой-то экономии, т.е. в городскую инфраструктуру недовложили и умудрились отчитаться что с этим все о'кей. Надо выявлять в нормативно-правовых документах лазейки позволяющие творить такой волюнтаризм за счет налогоплательщиков и отменять, отменять, отменять.
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9 час.
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