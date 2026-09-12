Украине нужно до 120 ракет Patriot в месяц этой зимой, — Зеленский

Украине нужно по 100–120 ракет Patriot ежемесячно на зимний период, заявил Зеленский в свежем интервью.
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