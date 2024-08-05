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  • Вячеслав Кудрявцев
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Экипажи Су-34 нанесли удар по пункту временной дислокации боевиков ВСУ

Экипажи Су-34 нанесли удар по пункту временной дислокации боевиков ВСУ

Скриншот видео Экипажи многофункциональных сверхзвуковых истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС РФ нанесли удар по пункту временной дислокации военнослужащих ВСУ и украинских националистов в зоне ответственности группировки войск "Запад".

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